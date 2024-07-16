Morgan Stanley увеличил квартальную чистую прибыль на 41%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 41%, выручку - на 12%.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила $3,1 млрд против $2,2 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,82 с $1,24.

Квартальная выручка Morgan Stanley составила $15,02 млрд против $13,46 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что чистая прибыль банка составит $1,65 на акцию, выручка - $14,322 млрд.

Отчисления банка в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале составили $76 млн по сравнению с $161 млн годом ранее.

Доход подразделения Institutional Securities (услуги для институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг) в апреле-июне увеличился на 23%, до $6,98 млрд. Выручка в сегменте инвестиционно-банковских услуг повысилась на 51%, до $1,62 млрд.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью вырос на 16%, составив $2 млрд, от операций с акциями - на 18%, до $3,02 млрд.

Выручка Morgan Stanley в сфере управления активами состоятельных клиентов увеличилась на 2%, до $6,8 млрд.

Доход в сфере управления инвестициями вырос на 8%, до $1,39 млрд. Объем активов под управлением по данным на 30 июня составил $1,518 трлн против $1,412 трлн годом ранее.

Общий объем клиентских активов Morgan Stanley достиг $7,2 трлн, заявил глава банка Тед Пик.

С начала 2024 года капитализация Morgan Stanley выросла на 12,9%.