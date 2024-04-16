ОСК готова к заказам "ЛУКОЙЛа" на строительство шельфовых объектов на Каспии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") готов к выполнению заказов для "ЛУКОЙЛа" по строительству объектов на Каспии.

"В 2024 году ЮЦСС готов к выполнению заказов для компании "ЛУКОЙЛ" в части строительства шельфовых объектов обустройства месторождений имени Кувыкина и имени Маганова. На производственной площадке "Красные Баррикады", где такие объекты являются основными для постройки, продолжится возведение шельфового объекта для месторождения "Каменномысское-море" по заказу "Газпрома", - сообщил "Интерфаксу" губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, максимальная загрузка мощностей потребовала модернизации производства всех верфей, уже закуплена часть оборудования, планируется обновлять парк техники, что позволит еще больше увеличить мощности.

ЮЦСС разработал программу организационного и технического развития. Основная ее цель - создание распределенной верфи с локализацией отдельных видов производств по площадкам, расположенным в Астраханской области.

Губернатор напомнил, что сейчас астраханские верфи загружены полностью, в 2024 году планируется передать заказчикам восемь судов.

Сейчас "ЛУКОЙЛ" эксплуатирует на Каспии три месторождения. На месторождениях имени Корчагина и имени Филановского компания в 2021 году добыла 7,3 млн тонн нефти. Третий объект - имени Грайфера (бывший - Ракушечное) - был запущен в 2023 году, проектный уровень добычи составляет 1,2 млн тонн. Месторождение имени Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.

"ЛУКОЙЛ" также открыл на Каспии на структуре Титонская месторождение имени Маганова с запасами 8,4 млн тонн нефти, 136 млрд кубометров газа и 24,4 млн тонн конденсата и Хазри с балансовыми запасами 48 млрд куб. метров газа и 8,2 млн тонн конденсата.