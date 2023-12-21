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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

"ЛУКОЙЛ" получил лицензии на два участка на шельфе Каспия

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" получило лицензии на два участка недр федерального значения - месторождение Хазри и месторождение имени Маганова - на шельфе Каспийского моря. Эта информация опубликована в реестре участков недр и лицензий.

Право разведки и добычи углеводородов на этих объектах действует до 31 декабря 2043 года.

Весной 2023 года Роснедра утвердили запасы нового месторождения имени Маганова, которое было открыто на структуре Титонская, в объеме 8,4 млн т нефти, 136 млрд куб. м газа и 24,4 млн т конденсата. Балансовые запасы месторождения Хазри, которое находится в непосредственной близости от Титонской, оценены в 48 млрд кубометров газа и 8,2 млн тонн конденсата.

Сейчас "ЛУКОЙЛ" эксплуатирует на Каспии два месторождения - имени Корчагина и имени Филановского. Компания в 2021 году добыла там 7,3 млн тонн нефти.

Третье месторождение на Каспии - имени Грайфера с начальными извлекаемыми запасами 39 млн тонн нефти и около 33 млрд кубометров газа, его планировалось ввести в эксплуатацию в 2023 году. Проектный уровень добычи - 1,2 млн тонн.

Месторождение имени Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.

ЛУКОЙЛ Роснедра Каспий
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