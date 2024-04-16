МВФ улучшил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2024 году до 2,4%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд улучшил оценку роста белорусской экономики в 2024 году после ее подъема на 3,9% в 2023 году и падения на 4,7% в 2022 году.

По обновленному прогнозу, представленному в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, ВВП Белоруссии в 2024 году может вырасти на 2,4% (в октябрьском обзоре прогнозировался рост на 1,6%). При этом МВФ ожидает дальнейшее замедление роста белорусской экономики в 2025 году до 1,1% (ранее ожидался рост на 1,3%).

Кроме того, МВФ ухудшил свой прогноз инфляции в Белоруссии. По оценке экспертов фонда, инфляция в стране в 2024 году ускорится до 6,3% (предыдущий прогноз - 4,7%) с 5,8% в 2023 году, в 2025 году ожидается инфляция на уровне 6,5% (5,7%).

По прогнозу МВФ, счет текущих операций платежного баланса Белоруссии в 2024 году сложится с дефицитом в 0,5% ВВП (в предыдущем прогнозе ожидался профицит в 2,7% ВВП), в 2025 году дефицит вырастет до 1,3% ВВП (ранее ожидался профицит 2% ВВП).

На прошлой неделе Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП Белоруссии в 2024 году и теперь ожидает роста белорусской экономики на 1,2% (ранее ожидался рост на 0,8%).

В 2023 году ВВП Белоруссии возрос на 3,9% (при целевом уровне роста 3,8%) после падения на 4,7% в 2022 году и роста на 2,3% в 2021 году.

ЕАБР ожидает замедления роста белорусской экономики в 2024 году до 2%, ЕБРР - до 1,3%. Белорусские власти утвердили целевой прогноз по увеличению ВВП в этом году на 3,8%.

По данным Белстата, рост ВВП Белоруссии в январе-феврале 2024 года ускорился до 4%.