Власти Белоруссии ждут в 2025 году роста ВВП на 4,1% при снижении инфляции до 5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Проект прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2025 год предусматривает рост ВВП на 4,1% при снижении инфляции до уровня не более 5%, сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина. Видеофрагмент выступления главы правительства распространила его пресс-служба

"Рост экономики в следующем году планируется достичь на уровне 4,1%. Для достижения этой цели в проекте заложено активное инвестиционное развитие (инвестиции в основной капитал - ИФ) - рост на 7,8%, наращивание экспорта товаров и услуг на 5,4% и контроль над инфляцией - не более 5%", - сказал Головченко. Видеофрагмент выступления премьера распространила его пресс-служба.

Он также сообщил, что рост реальных (с учетом инфляции) денежных доходов населения планируется на уровне 4%, реальной зарплаты - на 4,7%.

"Показатели традиционно напряженные, что является оправданным в условиях продолжающейся мобилизации экономики", - отметил Головченко.

Предложенные правительством параметры роста экономики положены в основу проекта бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики.

По данным Белстата, в первом полугодии 2024 года ВВП Белоруссии вырос на 5% при целевом прогнозе 3,8%. В 2023 году рост экономики Белоруссии составил 3,9% при целевом уровне 3,8% после падения на 4,7% в 2022 году. Инфляция в январе-июне текущего года составила 3,4%, годовая инфляция в июне (по сравнению с июнем прошлого года) - 5,8% при целевом прогнозе на год не более 6%.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозирует замедление темпов роста ВВП Белоруссии в 2025 году до 1,4%, Евразийский банк развития (ЕАБР) - до 1,1%, Всемирный банк - до 0,7%, МВФ - до 1,1%, ЕБРР - до 2,2%.