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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

ЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевые диски из четырех стран

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия подвела итоги антидемпингового расследования в отношении литых алюминиевых колесных дисков из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии и ввозимых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Комиссия в лице департамента защиты внутреннего рынка решила, что нужно ввести на пять лет антидемпинговые пошлины на эту продукцию, говорится в материалах на сайте ЕЭК.

В частности, на импорт таиландских алюминиевых дисков предлагается установить пошлину в размере 42,82%, японских - 36,54%, турецких - 35,29%, малазийских - 9,38%.

"Анализ полученной в ходе антидемпингового расследования информации позволяет сделать заключение о наличии 1) демпингового импорта литых алюминиевых колесных дисков, происходящих из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии и ввозимых в ЕАЭС; 2) материального ущерба отрасли экономики", - заявили в департаменте ЕЭК.

Расследование ввоза в ЕАЭС литых алюминиевых колесных дисков из Турции, Японии, Таиланда и Малайзии было начато в марте 2023 года по инициативе ассоциации "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия".

В марте 2024 года ЕЭК приняла решение продлить до 26 декабря 2024 года действие антидемпинговой пошлины на литые алюминиевые диски из Китая в размере 33,69%. Как сообщалось, срок действия 5-летней антидемпинговой пошлины на этот товар, установленной ЕЭК в марте 2019 года, должен был истечь 27 апреля этого года.

ЕАЭС ЕЭК Таиланд Турция Китай Япония Малайзия
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