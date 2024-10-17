Поиск

ЕЭК предложила продлить на 5 лет антидемпинговую пошлину на литые алюминиевые диски из КНР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия считает целесообразным продлить еще на пять лет антидемпинговую ввозную пошлину в отношении литых алюминиевых колесных дисков китайского происхождения. Об этом сообщает сайт ЕЭК.

ЭкономикаЕЭК предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевые диски из четырех странЧитать подробнее

К выводу о необходимости продления меры пришел департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК по итогам повторного антидемпингового расследования.

Антидемпинговая пошлина на литые алюминиевые диски из Китая в размере 33,69% была установлена решением ЕЭК в марте 2019 года. Срок действия меры истекал 27 апреля этого года, но был продлен до 26 декабря 2024 года в связи с началом повторного расследования. Его инициаторами стали российские ООО "Литейно-механический завод "СКАД", ООО "Азов-Тэк" и ООО "Хомен Вилс", а также казахстанское ТОО "Вектор Павлодар".

"Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта товара из КНР и возобновления причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры... Предлагается продлить срок действия антидемпинговой меры (...) на 5 лет", - говорится в докладе департамента ЕЭК.

ЕЭК Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пакет поправок в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" принят в I чтении

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Проект о возможном увеличении расходов бюджета-24 на 1,5 трлн рублей прошел I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });