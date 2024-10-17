ЕЭК предложила продлить на 5 лет антидемпинговую пошлину на литые алюминиевые диски из КНР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия считает целесообразным продлить еще на пять лет антидемпинговую ввозную пошлину в отношении литых алюминиевых колесных дисков китайского происхождения. Об этом сообщает сайт ЕЭК.

К выводу о необходимости продления меры пришел департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК по итогам повторного антидемпингового расследования.

Антидемпинговая пошлина на литые алюминиевые диски из Китая в размере 33,69% была установлена решением ЕЭК в марте 2019 года. Срок действия меры истекал 27 апреля этого года, но был продлен до 26 декабря 2024 года в связи с началом повторного расследования. Его инициаторами стали российские ООО "Литейно-механический завод "СКАД", ООО "Азов-Тэк" и ООО "Хомен Вилс", а также казахстанское ТОО "Вектор Павлодар".

"Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта товара из КНР и возобновления причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры... Предлагается продлить срок действия антидемпинговой меры (...) на 5 лет", - говорится в докладе департамента ЕЭК.