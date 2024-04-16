"Полюс" продал россыпные активы

Холдинговая компания ПАО "Лензолото" остается у "Полюса" и сохранит листинг на "Мосбирже"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" закрыл сделку по продаже ЗДК "Лензолото", консолидирующей россыпные активы группы.

"Полюс" не называет покупателей, отмечая лишь, что это группа инвесторов из России.

Холдинговая компания ПАО "Лензолото" остается у "Полюса" и сохранит листинг на "Мосбирже", сообщили в компании.

ЗДК "Лензолото" разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области. В 2023 году компания произвела 103 тысячи унций золота при денежных затратах (TCC) $1168 на унцию (для сравнения, средние TCC "Полюса" в 2023 году составили $389 на унцию).

Сделка по продаже россыпей позволит компании сконцентрировать силы на развитии крупнейших проектов по добыче золота открытым способом, отметил глава "Полюса" Алексей Востоков (его слова приводятся в сообщении). "Это особенно актуально сейчас, в связи с планируемым началом разработки Сухого Лога", - добавил он.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.