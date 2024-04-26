Покупателем россыпных активов "Полюса" могла стать группа "Окто"

Об этом "Интерфаксу" сообщили источники на рынке золота

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Покупателем россыпных активов "Полюса" могла стать группа "Окто", которая занимается добычей угля, рассказали "Интерфаксу" два источника на рынке золота.

В "Окто" на запрос "Интерфакса" не ответили. В "Полюсе" подробности сделки и компанию-покупателя не раскрывают. Однако на этой неделе, согласно ЕГРЮЛ, гендиректором проданной "Полюсом" ЗДК "Лензолото" был назначен Александр Тузенко, гендиректор нескольких компаний группы "Окто", в частности "Окто Прииски".

Группа "Окто" владеет угольным "Разрезом Степной" в Хакасии. Бенефициарами различных компаний группы являются Дмитрий и Наталья Толоконниковы, а также Алексей Сергеев.

ЗДК "Лензолото" разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области. В 2023 году компания произвела 103 тысячи унций золота при денежных затратах (TCC) $1168 на унцию.