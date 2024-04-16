Аналитик BofA Securities спрогнозировал подорожание акций Cisco на 24%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Аналитик BofA Securities Тал Лиани повысил целевую цену для бумаг производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. до $60 с $55 за акцию, что предусматривает рост на 24% с текущих уровней.

Компания способна получить выгоду от роста расходов на оборудование на фоне популярности технологий искусственного интеллекта, цитирует эксперта MarketWatch.

"Мы также полагаем, что Cisco сможет извлечь выгоду из возможностей на рынке корпоративного ИИ благодаря новому продукту, основанному на графических процессорах Nvidia, серверах и коммутаторах Cisco, а также программном обеспечении компании для управления облачными процессами", - написал Лиани

Он также положительно оценил закрытие сделки по покупке поставщика решений в сфере кибербезопасности Splunk, поскольку Splunk сможет воспользоваться налаженными каналами продаж Cisco.

С начала 2024 года капитализация Cisco снизилась на 4,6%, до $195,3 млрд.