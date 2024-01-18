Аналитик BofA допустил рост котировок Apple почти на четверть

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Цена акций Apple Inc. может вырасти почти на четверть благодаря активным продажам смартфонов, полагает аналитик BofA Securities Вамси Мохан.

Он повысил целевую цену для бумаг компании до $225 с $208. На закрытие торгов в среду котировки составляли $182,68 за акцию. Новый прогноз предусматривает рост на 23,2% с этого уровня.

Покупатели могут начать быстрее менять свои смартфоны на более новые модели на фоне развития технологий искусственного интеллекта, полагает Мохан. Дополнительным позитивным фактором для финансовых показателей компании может стать ослабление доллара, считает эксперт.

Акции Apple дорожают на 2,4% в начале торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 38,2%, до $2,82 трлн. Неделю назад Apple уступила первую строчку в списке самых дорогих компаний США корпорации Microsoft, капитализация которой теперь составляет $2,89 трлн.