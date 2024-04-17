United Airlines в I квартале снизила чистый убыток более чем на треть

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская холдинговая компания United Airlines Holdings, являющаяся материнской компанией United Airlines, в первом квартале сократила чистый убыток более чем на треть и увеличила выручку почти на 10%, при этом скорректированный показатель и доходы оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $124 млн, или $0,38 в расчете на акцию, по сравнению со $194 млн, или $0,59 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированный убыток зафиксирован на уровне $0,15 на акцию.

Негативный эффект от временного запрета полетов лайнеров Boeing 737 MAX 9 после январского инцидента с потерей двери в воздухе самолетом Alaska Airlines составил около $200 млн.

Выручка United в отчетном периоде увеличилась на 9,7%, до $12,54 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток авиакомпании на уровне $0,58 на акцию при выручке в $12,45 млрд.

United рассчитывает получить скорректированную прибыль в размере $3,75-4,25 на акцию в текущем квартале. Аналитики ожидали $3,73 на акцию.

Между тем за весь 2024 год компания по-прежнему надеется на скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $9-11.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах во вторник выросли на 5,2% после публикации отчетности.