Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Потерявший дверь в воздухе самолет Boeing 737 MAX 9, судя по всему, покинул завод американской компании в Рентоне (штат Вашингтон) без необходимых для фиксации двери болтов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, менеджеры Boeing Co. и другие представители отрасли все больше склоняются к мнению, что сотрудники концерна не вернули на место болты при повторной установке двери после ее открытия или демонтажа в ходе производства. Это мнение отчасти основано на предполагаемом отсутствии на оторвавшейся двери отметин, которые указывали бы на наличие болтов.

Производитель фюзеляжа Spirit AeroSystems Holdings поставил его на завод Boeing с установленной дверью, отмечает издание. При этом изготовление двери и сборка фюзеляжа осуществлялись на разных предприятиях.

Источники газеты также сообщили о недочетах, связанных с имеющими отношение к работе над дверью документацией и процессами на заводе.

25 января Boeing приостанавливал производство на предприятии в Рентоне для обсуждения вопросов качества продукции с более 10 тысячами сотрудников, сообщала Financial Times.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США проводит анализ металлических деталей двери, по итогам которого может стать ясно, были ли на месте болты. Информация о ходе проверки NTSB ожидается на этой неделе.

Председатель комитета Сената по авиабезопасности Тэмми Дакуаорт на минувшей неделе обсудила расследование причин случившегося с главой Boeing Дэвидом Кэлхуном.

"Оно должно показать, были ли проблемы с документацией в случае с тем, как и когда эти крепежные элементы устанавливали и удаляли и производилась ли их повторная установка, - приводит ее слова WSJ. - Он (Кэлхун - ИФ) заверил меня, что изучается весь процесс, и это должно обеспечить им (Boeing - ИФ) возможность мониторинга самолетов в таких ситуациях".

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты 171 самолета Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями.

На прошлой неделе FAA также сообщило о запрете на расширение производства самолетов 737 MAX и утверждении процесса проверки и технического обслуживания уже выпущенных экземпляров. После успешного завершения этого процесса их можно будет вернуть в эксплуатацию, заявило управление.

Полеты лайнеров уже возобновлены, пишут WSJ и Barron's. В частности, 27 января отправился в рейс MAX 9 авиакомпании United Airlines Holdings, а 26 января совершил полет аналогичный самолет Alaska Air.