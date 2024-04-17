Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте. Это следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Таким образом, ожидания в апреле вернулись на уровень июля 2023 года (11,1%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась до 14,4% с 14,8% в марте, вернувшись на уровень марта 2023 года (14,3%).

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 1-11 апреля 2024 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в апреле снизились до 12,2% с 12,9%, со сбережениями – выросли до 9,9% с 9,8%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в апреле снизилась до 15,7% с 16,7%, со сбережениями – выросли до 13,1% с 13,0%.

Инфляционные ожидания – один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 апреля.