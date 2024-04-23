Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2024 году на уровне 5,1%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы на заседании правительства.

Таким образом, министерство повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год с 4,5% в сентябрьской версии.

В 2025 году, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция вернется к таргету в 4%.

Среднегодовой курс рубля, по словам Решетникова, прогнозируется в 2024 году на уровне 94,7 рублей за доллар (в сентябре ожидался 90,1 руб. за доллар в 2024 году).

"По инфляции закладываем замедление к концу года до 5,1%. Напомню, что по концу прошлого года уровень инфляции был 7,4%", - отметил министр.

"Среднегодовой курс рубля ожидаем на уровне 94,7 руб. за доллар", - добавил он.

Согласно прогнозу, Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2025 г. на уровне 98,6 руб./$, в 2026 г. - 101,2 руб./$, в 2027 г. - 103,8 руб./$

"Курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным", - сказал Решетников про прогноз на 2025-2027 годы.

"По инфляции ожидаем выход в 2025 году на целевой уровень Банка России в 4%", - отметил министр.

Представитель Минэкономразвития также уточнил, что министерство в прогноз заложило параметры изменения тарифов, которые были в сентябрьском прогнозе.

По его словам, Минэкономразвития ожидает пик годовой инфляции в РФ в апреле-мае.

Представитель министерства также сообщил, что в Минэкономразвития считают, что "пик укрепления рубля пройден в конце 2023 года", а "курс в 94-95 рублей за доллар сейчас комфортный" для экономики.