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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

U.S. Bancorp в I квартале снизил чистую прибыль на 22,4%,

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - U.S. Bancorp в первом квартале 2024 года снизил чистую прибыль на 22,3%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания экспертов.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила $1,319 млрд, или $0,78 в расчете на акцию, по сравнению с $1,698 млрд, или $1,04 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль составила $0,9 при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,88.

Сокращение прибыли обусловлено в том числе специальными выплатами в пользу Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) на сумму $110 млн для поддержки банковской системы, а также расходами на интеграцию MUFG Union Bank в размере $155 млн.

Выручка U.S. Bancorp в минувшем квартале сократилась на 6,4% и достигла $6,715 млрд. Эксперты в среднем оценивали ее на уровне $6,71 млрд.

Чистый процентный доход банка уменьшился на 14% - до $4,015 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в январе-марте составили $553 млн по сравнению с $427 млн за тот же период годом ранее и $512 млн в четвертом квартале 2023 года.

U.S. Bancorp США
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