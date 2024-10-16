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U.S. Bancorp в III квартале увеличил чистую прибыль на 12,5%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - U.S. Bancorp в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 12,5%, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $1,714 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, против $1,523 млрд, или $0,91 на акцию, годом ранее.

При этом выручка банка снизилась на 2,4% - до $6,864 млрд. Чистый процентный доход банка уменьшился также на 2,4% и составил $4,166 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль банка на уровне $0,99 на акцию, выручку - $6,9 млрд, процентный доход - $4,04 млрд.

Резервы на покрытие безнадежных долгов в прошлом квартале выросли до $557 млн против $515 млн годом ранее.

Средний объем депозитов сократился на 1% - до $508,76 млрд.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец сентября составлял 10,5%, увеличившись с 10,3% тремя месяцами ранее и 9,7% год назад.

США U.S. Bancorp
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