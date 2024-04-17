Рост цен производителей на бензин в РФ марте ускорился до 16,1%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в марте 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 16,1% после повышения на 12,2% в феврале.

Ранее был зафиксирован рост на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, рост в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%, в июне - на 13,3%, в мае - на 18,7%, в апреле - на 9,7%, в марте - на 35,6%.

Как говорится в сообщении Росстата, межсезонное дизельное топливо у производителей подорожало в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 11,9%.

В феврале цены производителей на ДТ снижались на 3,9%, на 4% - в январе на 4%, на 3% - в декабре 2023 года, на 4% - ноябре, на 6,5% - октябре, росли на 15,9% в сентябре на 15,9% и на 15,6% в августе.

Цены производителей в марте 2024 года выросли на нефтяные парафины (на 16,6%), газойли (на 12,6%), газообразные углеводороды, кроме природного газа (на 11,0%) и газовый стабильный конденсат (на 10,5%).

Как сообщал ранее Росстат, потребительские цены на бензин в России в марте 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,13% после стабильности в феврале (рост на символические 0,01%) и повышения на 0,53% в январе 2024 года.

Как сообщалось, по итогам 2023 года цены производителей на бензин выросли на РФ на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо поднялись на 8,5%.