"Роснефть" предложила на полгода ввести мораторий на обнуление демпфера

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" предлагает на полгода ввести мораторий на обнуление топливного демпфера, а также исключить норму о полном отсутствии выплат в случае превышения цены отсечения лишь по одному из видов нефтепродуктов - бензину или дизтопливу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Игоря Сечина к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Мораторий на обнуление демпфера предлагается ввести на апрель-сентябрь "на период стабилизации ситуации" на топливном рынке. В качестве альтернативы предлагается расширить разрешенный диапазон отклонения оптовых цен, чтобы демпфер не обнулялся.

В Минфине изданию сообщили, что предложения "Роснефти" "находятся на рассмотрении".

Обнуление демпфера произошло только один раз - в сентябре 2023 года, когда цены на топливо резко выросли. Тогда правительство впервые пошло на введение эмбарго на экспорт бензина и дизельного топлива. В марте 2024 года вновь был запрещен экспорт бензина, дизельного топлива запрет не коснулся.

В конце марта - начале апреля стоимость дизельного топлива в европейской части России неоднократно вплотную приближалась к цене отсечения по демпферу в 66,6 тысячи рублей за тонну. Рост цен был обусловлен авариями на ряде крупных российских НПЗ, которые вынуждены были снижать переработку после атак украинских беспилотников. Во второй половине апреля биржевые цены на дизтопливо перешли к снижению.

Исходя из текущих мировых котировок бензина и дизтоплива, а также курса доллара, выплаты по демпферу за апрель-сентябрь могут составить около 1,4 трлн рублей, или около 230 млрд рублей в месяц, приводит газета расчеты группы "Петромаркет". Оценка основана на предположении, что ни в одном месяце демпфер не будет обнулен.

Демпфер выплачивается из бюджета как субсидия нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и отклоняются от установленных в Налоговом кодексе условных цен (58,65 тысячи рублей за тонну по бензину и 55 тысяч рублей по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно в среднем за месяц, то демпфер в этот месяц не выплачивается.