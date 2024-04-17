Цены промпроизводителей в РФ в марте выросли на 2,4%, за I квартал – на 1,9%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте 2024 года выросли на 2,4% после роста на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале апреля аналитики прогнозировали рост цен производителей в марте на 0,9%.

За январь-март 2024 года цены производителей выросли на 1,9%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в марте равнялся 19,1% (потребительская инфляция в марте равнялась 7,72% в годовом сравнении).

В марте значительный рост цен производителей наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых – на 4,8%, в обработке цены выросли на 1,7%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост цен составил 1,5%.

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).