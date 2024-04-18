Шишкарев сообщил о намерении купить порт Корсаков на Сахалине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев намерен купить Корсаковский морской порт на Сахалине.

"Например, Корсаковский порт. Я его покупаю на эту компанию (ООО "Логин Дело", 100% у Шишкарева), и мы договорились с "Росатомом", что приводим его в порядок, риски я беру на себя, и после этого прописываем соглашение, по которому в определенный момент актив может быть передан в ГК "Дело"", - сказал он "Коммерсанту".

Он отметил, что у порта есть обязательства по развитию, что вызывало сомнения у партнеров в сделке.

"Если все состоится, отдадим актив в управляющую компанию. Если нет - то за риски отвечать и платить буду я", - добавил он.

"Сейчас грузооборот составляет порядка 2 млн тонн. Мы хотим к 2030 году превысить минимум 4 млн тонн. Полностью обслуживать все нефтегазовые проекты на острове с точки зрения доставки оборудования, развития экономики, в том числе за счет сборных грузов. Будем развивать туристический бизнес: начнем с небольших круизных судов на Сахалин, Камчатку, Курильские острова", - сказал Шишкарев.

Корсаковский порт является крупнейшим в регионе - принимает до 80% грузов. АО "Корсаковский морской торговый порт" владеет 14 грузоподъемными кранами, 6 причалами. Реконструкция морпорта обойдется примерно в 15 млрд рублей. Цель развития - появление в порту бизнеса в сфере хранения и переработки рыбы. В целом проект ранее был презентован как "многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом".