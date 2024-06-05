ФАС согласовала покупку Шишкаревым порта Корсаков на Сахалине

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба согласовала приобретение главного на Сахалине Корсаковского морского порта основателем группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым, правительство региона на ПМЭФ подпишет с бизнесменом соглашение по развитию этого порта, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Валерий Лимаренко.

"В настоящее время сделка по приобретению (ООО "Логин Дело" - ИФ) Корсаковского порта согласована в УФАСе. Отмечу, что этот порт - основа международного транспортно-логистического хаба, который мы создаем на Сахалине, и ключ к развитию всей области. На его территории будут построены рыбоперерабатывающие мощности. Благодаря этому мы сможем изменить логистику рыбопереработки, перенести ее из корейского Пусана на сахалинский берег и создать центр дистрибуции рыбной продукции", - сказал он в кулуарах ПМЭФ в среду.

По словам губернатора, в порту также построят крупный контейнерный терминал, а сам порт "должен стать одной из точек разворота Северного морского пути".

"Новый инвестор намерен вкладывать средства в создание инфраструктуры под эти проекты. На питерском форуме с ООО "Логин Дело" мы подписываем об этом соглашение. С приходом в нашу область этой компании повысится качество логистических услуг. А это важно для развития бизнеса и реализации многих инвестиционных проектов", - считает Лимаренко.

В апреле 2024 года Шишкарев сообщил "Коммерсанту" о своих планах купить Корсаковский морпорт на компанию ООО "Логин Дело" (которая принадлежит бизнесмену). "Мы договорились с "Росатомом", что приводим его (порт - ИФ) в порядок, риски я беру на себя, и после этого прописываем соглашение, по которому в определенный момент актив может быть передан в ГК "Дело", - сказал он.

Он отмечал, что у порта есть обязательства по развитию, что вызывало сомнения у партнеров в сделке. "Если все состоится, отдадим актив в управляющую компанию. Если нет - то за риски отвечать и платить буду я", - говорил бизнесмен.

По его словам, нынешний грузооборот порта составляет порядка 2 млн тонн в год, к 2030 году этот показатель собираются увеличить минимум до 4 млн тонн, в том числе за счет обслуживания всех нефтегазовых проектов в регионе.

Корсаковский порт - крупнейший в регионе и принимает до 80% грузов. АО "Корсаковский морской торговый порт" владеет 14 грузоподъемными кранами, 6 причалами. Реконструкция морпорта обойдется примерно в 15 млрд рублей. Цель развития - появление в порту бизнеса в сфере хранения и переработки рыбы. В целом проект ранее был представлен как "многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом".