Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Международные резервы РФ с 5 по 12 апреля увеличились на $2,4 млрд

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 12 апреля составили $600,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 апреля международные резервы равнялись $598,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Паводок в России

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Brent подешевела до $86,53 за баррель

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });