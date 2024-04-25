Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Международные резервы России с 12 по 19 апреля увеличились на $2,5 млрд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 апреля составили $603,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 апреля международные резервы равнялись $600,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });