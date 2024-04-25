Международные резервы России с 12 по 19 апреля увеличились на $2,5 млрд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 апреля составили $603,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 апреля международные резервы равнялись $600,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.