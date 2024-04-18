Минфин Эстонии ожидает роста дефицита бюджета страны до 5% ВВП

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета Эстонии в ближайшие годы достигнет 5% ВВП, а государственный долг продолжит быстро расти, прогнозирует Минфин страны.

Обновленные экономические прогнозы Минфина одобрил совет по госбюджету Эстонии, сообщили BNS в пресс-службе совета.

Текущая бюджетная политика, по мнению ведомства, ставит под угрозу стабильное развитие эстонской экономики. В прежние годы бюджетная политика Эстонии была направлена на поддержку экономики, но уже с 2020 года отмечался большой дефицит бюджета.

За последние годы государственный долг Эстонии увеличился на 5 млрд евро. Совет по госбюджету считает, что с упорядочиванием государственных финансов больше нельзя медлить, и подготовленный Минфином прогноз может стать основой для разработки правительством стабилизационной программы, призванной поставить жесткие бюджетные цели на ближайшие четыре года.

В свежем прогнозе Swedbank говорится, что дефицит бюджета Эстонии в 2024 году возрастет до 3,5% ВВП с 3,4% ВВП в 2023 году. В будущем году бюджетный дефицит достигнет 4,6% ВВП.

В 2024 году бюджет Эстонии предусматривает рекордные расходы на оборону - 1,3 млрд евро. Оборонный бюджет впервые в истории страны достигнет 3,2% ВВП.

Госдолг, который по оценкам Swedbank, в 2023 году равнялся 19,6% ВВП, в этом году возрастет до 22,7% ВВП, а в будущем - до 27,8% ВВП.

В последнем прогнозе Swedbank Economic Outlook сказано, что спад в экономике Эстонии в 2024 году будет глубже, чем ожидалось ранее. до 0,5% с 0,3%,ожидавшихся в ноябре 2023 года. В 2025 году Swedbank, как и ранее, ожидает экономический рост на уровне 2,8%. Оценки роста ВВП Литвы и Латвии остались без изменений.

"В 2023 году экономика Эстонии сократилась на 3% в реальном выражении, в то время как значительное снижение ВВП в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом оказало негативное влияние на начало 2024 года. Это несколько отодвинуло ожидаемый экономический подъем", - говорится в обзоре банка.

К факторам, которые будут способствовать постепенному восстановлению экономики, аналитики Swedbank относят рост покупательной способности населения, замедление инфляции и устойчивость рынка труда, а также ожидаемое улучшение внешнего спроса и снижение процентных платежей.

Падение доверия к экономике стабилизировалось, и наблюдаются первые признаки улучшения. С середины прошлого года в Эстонии наблюдается рост реальной заработной платы. Этот рост остается устойчивым, покупательная способность домохозяйств улучшилась, и банк ожидает, что объем частного потребления в этом году незначительно увеличится. Ожидается, что реформа подоходного налога с физических лиц (НДФЛ), которая в 2025 году уравняет налоговые льготы для всех доходов, ускорит рост чистой заработной платы, что, в свою очередь, будет способствовать более активному восстановлению частного потребления.

Несмотря на затяжную рецессию, уровень безработицы вырос меньше, чем ожидали эксперты банка. "Поэтому мы снизили наш прогноз по уровню безработицы на 2024 и 2025 годы. Число занятых в этом году сократится, но уровень занятости, как ожидается, останется высоким. Гибкий и относительно устойчивый рынок труда будет способствовать восстановлению экономики", - отмечается в обзоре.

Сокращение экспорта товаров остается значительным, но спад, по мнению банка, достиг дна. В то же время ожидания по экспорту продукции обрабатывающей промышленности по-прежнему остаются мрачными. Эстонское промышленное производство и экспорт товаров столкнулись со слабым спросом со стороны строительного сектора и сектора недвижимости стран Северной Европы и негативное влияние этой тенденции усилилось. Таким образом, несмотря на ожидания постепенного улучшения внешнего спроса в этом году, восстановление экспорта может быть вялым, поскольку жилищное строительство в Финляндии и Швеции продолжит сокращаться.

В то время как экспорт товаров опустился ниже долгосрочного тренда, экспорт услуг остается выше него. Доля услуг в общем объеме экспорта и в ВВП Эстонии существенно возросла. В прошлом году основной вклад в расширение экспорта услуг внесли компьютерные услуги, деловые и управленческие услуги, а также частные поездки. Экспорт услуг улучшил сальдо счета текущих операций платежного баланса Эстонии и оказал положительное влияние на ВВП.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета превысит допустимый лимит ЕС в 2024-2025 годах, а соотношение долга к ВВП увеличится до 22,7% и 27,8% соответственно.