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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Госдолг Латвии в 2028 году может приблизиться к 50% ВВП

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Государственный долг Латвии в ближайшие годы будет иметь тенденцию к росту и может достичь почти 50% валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в промежуточном отчете Совета по фискальной дисциплине (СФД) по программе стабильности страны на 2024-2028 годы.

Мониторинг программы также показал, что достаточно быстро будут расти процентные платежи по госдолгу - с 0,8% ВВП в 2023 году до 1,4% ВВП в 2027-2028 годах.

"Латвия не может позволить себе увеличивать государственный долг свыше 50% от ВВП, так как ей необходимо сохранить подушку безопасности на случай потенциального кризиса, который всегда наступает неожиданно. К сожалению, при нынешнем сценарии государственный долг может приблизиться к 50% уже в 2028 году", - прокомментировала председатель совета Инна Штейнбука.

СФД отмечает, что в мире продолжается период высокой неопределенности, поэтому правительство должно быть готово к неблагоприятным геополитическим сценариям, которые могут еще больше замедлить умеренный рост, прогнозируемый в базовом сценарии программы стабильности, и ухудшить финансовое положение страны.

Согласно макроэкономическим прогнозам совета, экономический рост в республике в этом году предполагается на уровне 1,4%, в следующем году - 2,9%, в 2026 году - 2,5%, в 2027-2028 годах - 2,3%. В целом такой сценарий не только не сократит, но и, возможно, еще больше увеличит отставание Латвии от соседних стран, отмечает СФД.

В отчете также обращено внимание на недостаточный объем инвестиций со стороны частного сектора и отсутствие роста в экспорте. Самыми слабыми звеньями в экономическом развитии в стране названы низкая производительность труда, нехватка рабочей силы.

Совет призывает правительство максимально экономить средства в процессе выполнения бюджета, чтобы достичь целевых показателей бюджетного баланса. В сфере налогообложения необходимо усилить меры по борьбе с теневой экономикой и упростить налоговую систему и ее администрирование, улучшив тем самым условия ведения бизнеса и стимулируя добровольную уплату налогов.

СФД - это функционально независимое коллегиальное учреждение, созданное для надзора за исполнением закона о фискальной дисциплине.

Латвия СФД Инна Штейнбука
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