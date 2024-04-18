AirBridgeCargo пошла на мировую с китайским лессором после возврата двух Boeing

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр") заключила мировое соглашение с китайским лизингодателем BOC Aviation (подконтролен Bank of China, штаб-квартира в Сингапуре), после того как вернула ему два самолета Boeing 747, говорится в отчетности перевозчика за 2023 год.

"Подписано мировое соглашение с BOC Aviation Limited (Сингапур). Арендодателю возвращено два воздушных судна, что является основанием для снятия судебных претензий на $406,2 млн", - сообщает компания.

В апреле 2023 года Окружной суд Нью-Йорка удовлетворил требование BOC Aviation о взыскании с AirBridgeCargo убытков и пени на сумму $406,2 млн за нарушение договоров лизинга Boeing 747, а также о возврате этих самолетов лизингодателю. Всего ранее AirBridgeCargo эксплуатировала три Boeing 747, арендованных у BOC Aviation - один из них китайский лессор вернул себе в 2022 году (лайнер находился в Гонконге).

До введения против России санкций AirBridgeCargo считалась крупнейшей грузовой авиакомпанией страны: в 2021 году, по данным Росавиации, она перевезла 639 тысяч тонн (+21%), что составило примерно 43% от всего рынка. Исторически компания летала в основном за рубеж, используя флот только из американских Boeing (в сертификате эксплуатанта на конец октября 2023 года числились 17 Boeing 747 и один -777 - как и до санкций).

В марте 2022 год AirBridgeCargo приостановила все коммерческие рейсы. Выручка компании по РСБУ за прошлый год составила 140 млн рублей против 35,1 млрд рублей в 2022 году и 184,6 млрд рублей в 2021 году. Чистый убыток достиг 14,7 млрд рублей против 4,7 млрд рублей убытка в 2022 году и 52,6 млрд рублей чистой прибыли в 2021 году.

"Руководство авиакомпании внимательно следит за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для минимизации отрицательного влияния на финансовые показатели и дальнейшего развития бизнеса в сложившихся обстоятельствах", - отмечается в отчете. Среди таких мер названо возобновление деятельности на новых типах воздушных судов, "поиск инвесторов, потенциальных партнеров или заемное финансирование для выкупа самолетов".

В марте 2023 года компания уже сообщала о планах возобновить полеты на российских Ил-96-400Т с восстановленной летной годностью. Ожидалось, что первый лайнер она получит в июне, чтобы поставить на рейсы Москва-Пекин. Собственником этих самолетов называлась входящая в ПАО "ОАК" лизинговая компания "ИФК" (обе подконтрольны "Ростеху"). По факту же самолет был передан другой российской авиакомпании - Sky Gates, "дочке" подконтрольной "Ростеху" Red Wings.

"Волга-Днепр" И "Атран"

Продолжающая, в отличие от AirBridgeCargo, полеты авиакомпания "Волга-Днепр" прорабатывает "варианты по обеспечению доступности воздушных судов, доступ к которым ограничен из-за введенных санкций", говорится в ее отчете.

Согласно документу, компания владеет двумя собственными Ан-124-100 и пятью Ил-76ТД-90ВД, на правах аренды ей принадлежат еще девять Ан-124-100. Четыре из арендованных лайнеров из-за санкций не доступны для эксплуатации (сообщалось, в частности, об аресте Ан-124 в Канаде) - на других компания выполняет перевозки из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в Россию, "а также осуществляет грузовые перевозки в интересах госпрограмм".

В 2024 году "Волга-Днепр" не планирует снижения перевозок, отмечает компания. Объем за 2023 год при этом не сообщается. Выручка компании в прошлом году сократилась на 21%, до 13,9 млрд рублей (в 2021 году была на уровне 18,9 млрд рублей), чистый убыток составил 881 млн рублей против 1,1 млрд рублей прибыли за 2022 год и 4,1 млрд рублей - за 2021 год.

Входящая в группу авиакомпания "Атран", которая также приостанавливала полеты в марте 2022 года, ведет переговоры с иностранными поставщиками "в отношении урегулирования договорных обязательств, включая возврат арендованных воздушных судов", говорится в ее отчетности.

Как и AirBridgeCargo, до санкций "Атран" выполнял рейсы только на Boeing: в октябрьском сертификате числился один Boeing 737, до санкций их было девять. В сентябре 2023 года компания возобновила полеты на советском Ан-12. Его эксплуатация "позволит наращивать объем поступления экономических выгод в будущем", сказано в отчете. Выручка компании в 2023 году составила 102 млн рублей против 2,4 млрд рублей в 2022 году и 8,8 млрд рублей в 2021 году, чистый убыток - 1,8 млрд рублейпротив 685 млн рублей убытка и 216 млн рублей прибыли.

На конец 2023 года конечными бенефициарами AirBridgeCargo и "Атрана" оставались основатель группы "Волга-Днепр" Алексей Исайкин (75%) и Сергей Шкляник (25%). Исайкин ранее контролировал и "Волгу-Днепр", однако после введения против него персональных санкций Великобритании он передал компанию во владение менеджменту.