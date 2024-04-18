Глава ФРБ Нью-Йорка не видит нужды спешить со снижением ставки ФРС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Базовая процентная ставка Федеральной резервной системы на текущем уровне способствует постепенному ослаблению инфляции в США, и необходимости спешить с ее снижением нет, считает президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Он заявил об этом на мероприятии, передает MarketWatch.

"Я определенно не вижу срочности в уменьшении ставки, - сказал Уильямс - Я полагаю, что денежно-кредитная политика работает именно так, как мы хотели бы".

На вопрос о том, может ли следующим шагом Федрезерва быть повышение ставки, Уильямс ответил: "никогда не говори никогда". Он отметил, однако, что это не является его базовым сценарием.

"В конце концов в какой-то момент мы захотим снизить ставку, поскольку инфляция достигнет 2%-ного уровня, на который мы нацелены", - сказал Уильямс.

"Сроки этого зависят от ситуации в экономике, - добавил он. - Прогресс в плане инфляции является неровным, но общий тренд - это ее постепенное замедление".

Глава ФРБ Нью-Йорка имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) на постоянной основе.

Накануне президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также заявила, что Федрезерву, по ее мнению, не стоит спешить со снижением ставки.

"Я ожидаю, что инфляция в США продолжит замедляться, но думаю, что нам следует собрать больше информации прежде, чем мы перейдем к действиям", - сказала она.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман отметила, что процесс ослабления инфляции остановился, поставив под сомнение достаточность ограничительной политики.

"Мы видим высокую активность на финансовых рынках и существенный экономический рост, которых мы не ожидали бы, если бы монетарная политика была достаточно жесткой", - сказала Боуман.