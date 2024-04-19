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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Глава ФРБ Чикаго отметил замедление прогресса в борьбе с инфляцией в США

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил замедление прогресса в борьбе с высокой инфляцией и выразил желание подождать более четких сигналов о том, что темпы роста потребительских цен в стране приближаются к целевым 2%.

"Сейчас разумным будет подождать большей ясности прежде, чем начинать действовать", - сказал он на мероприятии в Чикаго.

При этом Гулсби, в прошлом месяце спрогнозировавший три снижения процентной ставки в текущем году, все еще с оптимизмом ждет замедления инфляции в ближайшие месяцы. Главной проблемой для инфляции он считает высокую стоимость жилья, в том числе аренды.

Нынешний уровень ставки Федрезерва он назвал ограничительным, и отметил, что это будет сдерживать инфляционное давление по мере возврата экономики к нормальному состоянию.

Федрезерв сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам мартовского заседания. Следующее заседание завершится 1 мая. Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Гулсби не является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2024 году.

ФРС США Остан Гулсби ФРБ Чикаго
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