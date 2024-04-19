S&P понизило рейтинги Израиля до "A+" с "AA-" из-за роста геополитических рисков

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до "A+" с "AA-", отметив, что усиление конфронтации с Ираном повышает и без того высокие геополитические риски для страны.

Прогноз рейтингов - "негативный".

"Мы ожидаем, что более масштабного регионального конфликта удастся избежать, однако война Израиля с ХАМАС и конфронтация с группировкой "Хезболла", вероятно, будет продолжаться в течение всего 2024 года", - говорится в пресс-релизе S&P.

Ранее эксперты агентства предполагали, что военные действия продлятся не более шести месяцев.

S&P ожидает, что дефицит бюджета Израиля в 2024 году достигнет 8% ВВП, главным образом, из-за роста оборонных расходов.

Агентство может вновь понизить рейтинги страны в случае разрастания конфликтов, которое еще больше увеличит геополитические риски для нее.

"Мы также можем опустить рейтинги в следующие 12-24 месяца, если последствия конфликтов для темпов экономического роста, бюджета и платежного баланса Израиля окажутся более серьезными, чем мы прогнозируем в данный момент", - отмечается в пресс-релизе.

S&P может изменить прогноз рейтингов Израиля на "стабильный", если увидит, что вероятность военной эскалации снижается, и риски для безопасности страны в целом уменьшаются.