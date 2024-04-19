Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

S&P понизило рейтинги Израиля до "A+" с "AA-" из-за роста геополитических рисков

S&P понизило рейтинги Израиля до "A+" с "AA-" из-за роста геополитических рисков
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до "A+" с "AA-", отметив, что усиление конфронтации с Ираном повышает и без того высокие геополитические риски для страны.

Прогноз рейтингов - "негативный".

"Мы ожидаем, что более масштабного регионального конфликта удастся избежать, однако война Израиля с ХАМАС и конфронтация с группировкой "Хезболла", вероятно, будет продолжаться в течение всего 2024 года", - говорится в пресс-релизе S&P.

В миреИзраиль подтвердил нанесение удара по ИрануЧитать подробнее

Ранее эксперты агентства предполагали, что военные действия продлятся не более шести месяцев.

S&P ожидает, что дефицит бюджета Израиля в 2024 году достигнет 8% ВВП, главным образом, из-за роста оборонных расходов.

Агентство может вновь понизить рейтинги страны в случае разрастания конфликтов, которое еще больше увеличит геополитические риски для нее.

"Мы также можем опустить рейтинги в следующие 12-24 месяца, если последствия конфликтов для темпов экономического роста, бюджета и платежного баланса Израиля окажутся более серьезными, чем мы прогнозируем в данный момент", - отмечается в пресс-релизе.

S&P может изменить прогноз рейтингов Израиля на "стабильный", если увидит, что вероятность военной эскалации снижается, и риски для безопасности страны в целом уменьшаются.

Израиль S&P
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть растут после удара Израиля по Ирану

Цены на нефть растут после удара Израиля по Ирану

Рубль немного укрепляется относительно доллара и юаня на фоне дорожающей нефти

Рубль немного укрепляется относительно доллара и юаня на фоне дорожающей нефти

ВТБ и JP Morgan обменялись исками в России и США

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Паводок в России

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Brent подешевела до $86,53 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });