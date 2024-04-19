Израиль подтвердил нанесение удара по Ирану

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные в пятницу, 19 апреля, нанесли авиаудар по территории Ирана, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на израильского представителя.

По его словам, это был ответ на обстрел иранскими ракетами и беспилотниками Израиля.

Издание отмечает, что пока неясно, какой ущерб причинил израильский удар по Ирану. Представитель лишь указал, что он был направлен на то, чтобы дать Ирану сигнал о том, что Израиль имеет возможность нанести удар по целям внутри страны.

Ранее телеканал АВС, ссылаясь на американского чиновника, сообщил, что Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. Чиновник "не смог подтвердить, были ли также поражены объекты в Сирии и Ираке".

В то же время иранское информационное агентство Fars сообщает, что недалеко от аэропорта иранского города Исфахан были слышны взрывы, но причина еще не выяснена.

"Причина этих звуков все еще не определена. Расследование будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены точные детали инцидента", - говорится в сообщении.