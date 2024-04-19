Экс-президент "Вымпелкома" Исмаилов возглавил совет директоров "Софтлайна"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров "Софтлайна" стал Рашид Исмаилов, сообщила компания.

15 апреля компания сообщала, что акционеры избрали совет директоров. Кто в него вошел, в сущфакте не было раскрыто.

Изначально состав совет директоров был сформирован в июне 2023 года единственным на тот момент акционером "Софтлайна" - ООО "Аталайя", он состоял из 9 директоров. С тех пор компания объявляла о привлечении институциональных инвесторов (не называя их), а также провела SPO.

Исмаилов с 2020 по 2023 год занимал позицию президента ПАО "Вымпелком". Также ранее он работал в Минцифры (тогда Минкомсвязи), с 2014 по 2018 год занимая должность замминистра и курируя международное сотрудничество и IT.

По данным, опубликованным "Софтлайном" в начале марта 2024 года, ООО "Аталайя" владеет 49,98% уставного капитала компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 13,58%, менеджменту и членам совета директоров - 6,6%, институциональным инвесторам - 18,22%, прочим акционерам - 11,62%.

В начале апреля "Софтлайн" сообщил, что один из институциональных инвесторов - private equity подразделение банка "Синара" - увеличило долю в компании до 7,42% с 3,64%, а структура компании - "Софтлайн Проекты" - снизила долю до 9,64% с 13,41%.