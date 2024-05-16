"Софтлайн" в I квартале нарастил оборот на 52% - до 21,5 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года ПАО "Софтлайн" нарастило оборот по МСФО на 52% - до 21,5 млрд рублей, сообщила компания.

В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечается в сообщении. Компания уточняет, что оборот от продажи собственных решений вырос практически в 3 раза - до 6,3 млрд рублей, а от продажи сторонних решений - на 26%, до 15,1 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Софтлайн" достигла 1,8 млрд рублей против 170 млн рублей в аналогичном периоде 2023 года. Рентабельность по скорр. EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 22,6% против 7% годом ранее.

Компания получила скорректированную чистую прибыль в 111 млн рублей против убытка в 656 млн рублей за I квартал 2023 года. "Сдерживающим рост чистой прибыли в отчетном периоде фактором остается высокий уровень расходов, связанных с инвестициями в развитие бизнеса, в том числе - с многочисленными сделками M&A", - говорится в сообщении.

Валовая прибыль в I квартале возросла в 3,2 раза - до 7,8 млрд рублей. При этом доля валовой прибыли, полученной группой от продажи собственных решений, превысила 57%. Операционная прибыль превысила 1 млрд рублей против 478 млн рублей убытка годом ранее.

Скорректированный чистый долг компании составил 13,5 млрд рублей. Соотношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,2x. Компания считает этот уровень комфортным. Группа ожидает приведения этого показателя до целевого уровня, не более 2х, на конец 2024 года.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на "Мосбирже".

ООО "Аталайя" владеет 49,98% уставного капитала компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров - 5,38%, институциональным инвесторам - 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 11%.