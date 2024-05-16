Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

"Софтлайн" в I квартале нарастил оборот на 52% - до 21,5 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года ПАО "Софтлайн" нарастило оборот по МСФО на 52% - до 21,5 млрд рублей, сообщила компания.

В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечается в сообщении. Компания уточняет, что оборот от продажи собственных решений вырос практически в 3 раза - до 6,3 млрд рублей, а от продажи сторонних решений - на 26%, до 15,1 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Софтлайн" достигла 1,8 млрд рублей против 170 млн рублей в аналогичном периоде 2023 года. Рентабельность по скорр. EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 22,6% против 7% годом ранее.

Компания получила скорректированную чистую прибыль в 111 млн рублей против убытка в 656 млн рублей за I квартал 2023 года. "Сдерживающим рост чистой прибыли в отчетном периоде фактором остается высокий уровень расходов, связанных с инвестициями в развитие бизнеса, в том числе - с многочисленными сделками M&A", - говорится в сообщении.

Валовая прибыль в I квартале возросла в 3,2 раза - до 7,8 млрд рублей. При этом доля валовой прибыли, полученной группой от продажи собственных решений, превысила 57%. Операционная прибыль превысила 1 млрд рублей против 478 млн рублей убытка годом ранее.

Скорректированный чистый долг компании составил 13,5 млрд рублей. Соотношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,2x. Компания считает этот уровень комфортным. Группа ожидает приведения этого показателя до целевого уровня, не более 2х, на конец 2024 года.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на "Мосбирже".

ООО "Аталайя" владеет 49,98% уставного капитала компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров - 5,38%, институциональным инвесторам - 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 11%.

Softline Софтлайн Аталайя
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС 17 мая проведет переговоры с "Аэрофлотом" о ценах на билеты

Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций

Банк России прогнозирует замедление инфляции в стране в III квартале

Южная Корея в апреле нарастила импорт СПГ на треть

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

Brent подорожала до $83,15 за баррель

Рубль стабилен к доллару и меняется слабо к юаню

Рубль стабилен к доллару и меняется слабо к юаню

"Магнит" сменил гендиректора

"Магнит" сменил гендиректора

Минсельхоз РФ заявил о стабильной ситуации на рынках яиц и мяса птицы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });