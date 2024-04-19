Министерствам поручено представить меры развития российского судостроения

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития до 25 декабря разработают и представят в правительство долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения, сообщает сайт правительства.

Такие поручения премьер-министр Михаил Мишустин дал после стратегической сессии, прошедшей 26 марта.

Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу до 4 сентября поручено актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития.

Также Минпромторг совместно с Минтрансом, Минсельхозом, Минвостокразвития и Минфином до 30 октября должен представить предложения по расширению программ льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, в том числе ведомствам поручено проработать вопрос о расширении количества их операторов. Предложения по финансированию таких программ должны быть разработаны Минфином и Минпромторгом до 27 ноября.

Отдельный блок поручений касается развития "Объединенной судостроительной корпорации". В частности, Минпромторгу совместно с банком ВТБ до 3 июля необходимо обеспечить разработку инвестиционной программы ОСК. В программу должны быть включены мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей для достижения заявленных стратегических целей развития корпорации до 2035 года.

Кроме того, Минпромторгу до 2 октября поручено доработать и утвердить стратегию развития "Объединенной судостроительной корпорации".