ВТБ завершил аудит "Объединенной судостроительной корпорации"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВТБ завершил аудит "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), видит необходимость модернизации верфей в Петербурге и не исключает возможности вывода части судостроительных мощностей за пределы города, сообщил "Фонтанке.ру" президент-предправления банка Андрей Костин.

"Да, абсолютно. Разобрались, свой аудит мы завершили. Сейчас аудит проводит и Министерство финансов, контрольно-ревизионное управление. Мы пока не комментируем эти вопросы. Посмотрим, какая у коллег картинка сложится. Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию. Таких принципов в экономике не может и не должно быть. Генерировать убытки и следом бежать в правительство выколачивать деньги, чтобы закрывать дыры, - путь в никуда, мягко говоря. Этого мы больше мы не допустим", - заявил он.

"В центре Петербурга три большие верфи, будем их модернизировать, что-то перестраивать, что-то переводить. Планы уже намечены, но мне хочется сначала их утвердить в правительстве, у президента. Я думаю, начнем с глобальной модернизации "Северной верфи", она дальше от исторического центра", - сказал Костин.

По его словам, сегодня в судостроении абсолютно другие технологии, и поэтому нужны современные верфи. "И мы считаем, что существует потребность в строительстве новой верфи в европейской части страны. Я за 8 месяцев объездил все эти предприятия. Это как экскурсии в исторический музей", - отметил он.

"Чтобы строить крупнотоннажный гражданский флот, нужны другие глубины, в Неве так не разойдешься. Жизнь заставляет двигаться. Но Питер хорош как база, все равно - Питер или рядом с Питером, потому что здесь, например, вузы - трудовой потенциал, даже целые династии - это, конечно, надо использовать", - пояснил Костин.

Отвечая на вопрос о возможности вывода верфей за пределы города, глава ВТБ заявил: "Вопрос актуальный. Думаю, что-то выводить придется - от этого не уйти. Но это, конечно, не сразу, нужно сначала что-то новое построить, создать для трудовых коллективов более комфортные условия, но тоже в городской черте. И только потом действовать в отношении старых площадок. Сразу оговорюсь: если кто-то сейчас решит, что мы пришли землю забрать, - заблуждаетесь. На земле не заработаем столько, сколько требуется потратить на судостроение. Это, скорее, городу нужно".

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин сообщил о решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан.