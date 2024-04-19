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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

NYTimes сообщила о переговорах Sony с Apollo о совместной покупке Paramount

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Sony Pictures Entertainment, подразделение японской Sony Group, обсуждает с американской инвестиционной компанией Apollo Global Management возможность подачи совместной заявки на покупку Paramount Global, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Paramount сейчас ведет эксклюзивные переговоры и своей продаже американской медиакомпании Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона. Ранее Paramount отклонила предложение Apollo, которая готова была купить компанию за $26 млрд.

Киностудии Paramount принадлежат такие франшизы, как "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб Квадратные Штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.

Котировки акций Paramount на дополнительных торгах в четверг взлетели на 11,2% на новости NYT. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 26% (до $7,7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на 3,9%.

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