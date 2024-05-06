Paramount согласилась начать переговоры с Sony Pictures и Apollo

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Медиакомпания Paramount Global согласилась начать официальные переговоры с Sony Pictures и фондом прямых инвестиций Apollo Global Management, сделавшими ей предложение о покупке, пишет The New York Times.

На прошлой неделе западные СМИ сообщали, что Sony и Apollo предложили купить Paramount за $26 млрд, с учетом долга компании в размере $14,6 млрд.

Ранее в этом году Apollo попыталась самостоятельно купить Paramount, однако Paramount предпочла начать эксклюзивные переговоры с медиакомпанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона.

Срок эксклюзивности переговоров Paramount со Skydance истек 3 мая.

Вслед за этим специальный комитет совета директоров Paramount решил вступить в переговоры с Sony и Apollo, пишет The New York Times.

Киностудии Paramount принадлежат такие франшизы, как "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб Квадратные Штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.

Акции Paramount подешевели на 7% по итогам торгов в пятницу. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 12,9%.