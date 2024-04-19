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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Средства юрлиц в банках РФ в марте сократились на 0,9 трлн руб.

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Средства компаний в российских банках в марте сократились на 1,6% (на 0,9 трлн рублей) после роста на 1% в феврале, говорится в обзоре банковского сектора ЦБ РФ.

Снижение произошло в основном в последнюю декаду месяца из-за перечисления налогов в бюджет, в том числе налогов на прибыль и на дополнительный доход нефтегазовых компаний (порядка 0,6 трлн рублей) за 2023 год, а также налога на добавленную стоимость за четвертый квартал 2023 года.

Снижались как рублевые остатки юрлиц (-790 млрд рублей, -1,8%), так и валютные (-92 млрд рублей, -0,8%).

Объем средств компаний в банках на 1 апреля 2024 года достиг 53,4 трлн рублей.

Средства населения в марте продолжили активно расти, отмечает ЦБ. За месяц они увеличились на 1,9% (на 0,9 трлн рублей) после роста на 2,5% в феврале. Эту динамику регулятор объясняет высокими ставками по вкладам. Объем средств физлиц на 1 апреля составил 47 трлн рублей.

Выросли только рублевые остатки у населения (+893 млрд рублей, +2,1%), средства в валюте практически не изменились (-2 млрд рублей).

Рублевые средства физлиц увеличились преимущественно на срочных вкладах (+710 млрд рублей, +2,5%, оценочно на начисленные проценты приходится около 200 млрд рублей).

Рост средств на текущих счетах был более сдержанным (+184 млрд рублей, +1,3%), вероятно, из-за перетока части средств на вклады, а также из за расходов в праздничные дни.

Объем средств на счетах эскроу вырос на умеренные 1,7% (на 91 млрд рублей) после околонулевой динамики февраля (0,2%). Причиной стал рост выдач ипотеки (по предварительным данным, приток средств на счета эскроу ускорился до 383 млрд рублей после 273 млрд рублей в феврале).

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