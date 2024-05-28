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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Объем средств юрлиц в российских банках в апреле вырос на значительные 2,7 трлн руб., или на 5%, после после оттока в марте на 1,6%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Такой рост носит временный характер и связан со смещением срока уплаты налогов за апрель и первый квартал 2024 года на начало мая, отмечает регулятор.

Так, по оперативным данным, в первые пять дней мая со счетов компаний ушло около 2 трлн рублей. С учетом корректировки на налоги, уплаченные в начале мая, приток корпоративных средств составил бы 0,6 трлн руб., или 1,1%.

Росли в основном рублевые средства, приток валютных остатков был умеренным и составил $1,2 млрд (112 млрд руб. в рублевом эквиваленте), или 1%.

Объем средств физлиц в апреле увеличился на 1 трлн руб., или на 2,1%, после роста на 1,9% в марте в условиях привлекательных депозитных ставок. Росли только рублевые остатки (+2,4%, 1 трлн руб.), средства в валюте умеренно сократились (-0,9%, -35 млрд руб. в рублевом эквиваленте).

Рублевые средства увеличились в основном на срочных вкладах, рост составил 853 млрд руб. или 3,%. При этом, по оценкам ЦБ, около 200 млрд руб. приходится на месячную доходность по вкладам. Приток средств на текущие счета в целом соответствовал уровню марта и составил 172 млрд руб. или 1,2%.

Темпы роста средств на счетах эскроу в апреле ускорились до 2,2% после 1,7% и составили 124 млрд руб., что в целом соответствует среднемесячному приросту за 2023 год (129 млрд руб.). Основной причиной стало сокращение объема ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, снижение объема раскрытия счетов эскроу (предварительно до 268 млрд руб. после 297 млрд руб. в марте) при сохранении высокого уровня выдач ипотеки.

Объем госсредств в банках в апреле сократился на значительные 1,7 трлн руб., или 14,1%, в том числе средств Федерального казначейства - на 1,4 трлн руб., средств субъектов РФ - на 0,4 трлн руб. Сокращение также связано со смещением налогового периода с конца апреля на начало мая и носит временный характер - в начале мая компании выплатили налоги и государство разместило средства обратно на депозиты в банках.

Привлечение средств банками от ЦБ в апреле снизились на 400 млрд руб., или 8,2%, в том числе на фоне значительного временного притока клиентских средств, который позволил банкам поддерживать норматив краткосрочной ликвидности на целевых уровнях.

ЦБ РФ Банк России
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