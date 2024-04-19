Котировки Brent перешли к снижению и находятся у $86,66 за баррель

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали снижаться днем в пятницу, инвесторы по-прежнему следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

К 13:59 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,52%), до $86,66 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели бирже NYMEX на $0,44 (0,53%), до $82,29 за баррель.

Израиль атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные. Иранские СМИ не стали поднимать большой шум по поводу атаки, что несколько успокоило рынки. Так, агентство Mehr процитировало чиновника военного ведомства, который заявил, что Тегеран не чувствует необходимости отвечать на атаку.

"Мы по-прежнему обращаем внимание на повышенный риск эскалации военных действий, - отметили аналитики RBC Capital Markets. - Поставки нефти могут оказаться под угрозой из-за разрастающегося конфликта".