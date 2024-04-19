Brent подорожала до $87,4 за баррель

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к росту вечером в пятницу.

К 17:37 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,31%), до $87,38 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,27 (0,33%), до $83 за баррель.

Израиль атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Иранские СМИ не стали поднимать большой шум по поводу атаки, что несколько успокоило рынки. Так, агентство Mehr процитировало чиновника военного ведомства, который заявил, что Тегеран не чувствует необходимости отвечать на атаку.

"Колебания в пределах $5 за баррель, наблюдавшиеся последнюю неделю, главным образом были вызваны попытками трейдеров оценить размер наценки на риск, который отражал бы повышенную напряженность, - написал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Обеим странам нужно демонстрировать силу, при этом избегая атак, которые могли бы спровоцировать полномасштабную войну".