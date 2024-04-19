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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

American Express в I квартале увеличила чистую прибыль на 34%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,44 млрд, или $3,33 в расчете на акцию, по сравнению с $1,82 млрд, или $2,4 на акцию, за аналогичный период предыдущего года (рост на 34%).

Выручка выросла на 11% и достигла $15,8 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $2,95 на акцию при выручке в $15,79 млрд.

Резервы на возможные потери по кредитам увеличились на 20% и составили $1,27 млрд.

AmEx по-прежнему ожидает, что в 2024 году ее выручка вырастет на 9-11%, а прибыль в расчете на акцию будет находиться в диапазоне $12,65-13,15.

Котировки акций AmEx на предварительных торгах в пятницу растут на 0,8%.

American Express США
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