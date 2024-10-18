American Express увеличила выручку в III квартале до рекорда

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - American Express Co. (Amex), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 2%, выручку - на 8%, до рекорда.

Как говорится в пресс-релизе Amex, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,51 млрд по сравнению с $2,45 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,49 с $3,3, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,38.

Квартальная выручка компании выросла до $16,64 млрд с $15,38 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $16,68 млрд.

Расходы по картам Amex в третьем квартале выросли на 6% и достигли $387,3 млрд, говорится в отчетности. Доходы, полученные от обслуживания карт, увеличились на 18%. За отчетный период компания выпустила 3,3 млн новых карт.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в июле-сентябре составили $1,4 млрд по сравнению с $1,2 млрд годом ранее.

Компания улучшила прогноз прибыли на текущий год до $13,75-14,05 на акцию с ожидавшихся ранее $13,3-13,8 на акцию. Она по-прежнему ожидает увеличения годовой выручки примерно на 9%.

Акции Amex теряют в цене 3,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 52,6%.