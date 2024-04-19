"Газпром" просит суд обязать регистратора зачислить акции ПАО на казначейский счет компании

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АО "Драга" (Специализированный регистратор - держатель реестров акционеров газовой промышленности) о передаче в собственность "Газпрома" обыкновенных акций, обязанности АО "ДРАГА" списать обыкновенные акции и зачислить на казначейский счет компании.

Об иске говорится в картотеке арбитражных дел. Суд назначил рассмотрение дела на 10 июля.

Согласно картотеке, "Газпром" подал еще два иска к "Драге". Одно из дел, с таким же требованием истца, будет рассмотрено с разницей в 5 минут с вышеуказанным иском.

Рассмотрение третьего из исков, суть которого не изложена, назначено на 20 июня.