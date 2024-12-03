Продолжается перевод на баланс "Газпрома" акций пропавших акционеров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" опубликовал промежуточную информацию о ходе исполнения кампании по переводу на свой баланс акций со счетов давно исчезнувших акционеров. Эта работа продолжается, и сумма присужденных акций продолжает пополняться.

3 декабря эмитент сообщил о получении на свой баланс 30 672 обыкновенных акций. Этот пакет стоит сейчас почти 4 млн рублей. Эти акции переведены во исполнение пяти решений Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с июля по октябрь 2024 года. Формальным ответчиком по искам является регистратор эмитента - АО "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (ДРАГА).

Крупнейшим из этих решений является иск о 28,1 тысячи акций (0,0001% уставного капитала), которые числились на счету ЗАО "Инвестиционная компания "БизнесИнвест".

Всего картотека арбитражных дел содержит данные о 12 подобных исках, поданных в 2024 году. По одному из них решение еще не принято. По двум требования "Газпрома" удовлетворены, но пока нет полного текста решения, непонятно какого числа акций они касаются. Девять исков, по которым опубликованы решения, охватывают 69 634 акций. Текущая стоимость всего этого пакета составляет 8,5 млн рублей.

"Суд принимает во внимание, что акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота приводит к нарушению законных интересов акционерного общества", - отмечается в одном из решений суда.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).