ЦБ РФ в марте увеличил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в марте увеличил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 апреля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 75 млн унций (около 2,333 тыс. тонн) на $166 млрд. На начало марта этот показатель составлял 74,9 млн унций на $152,5 млрд. В натуральном выражении рост был незначительным, на десятую долю процента, в стоимостном - на 8,9%.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла – и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной.