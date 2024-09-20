Поиск

Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов России составил 75 млн унций (около 2333 тонн) на $188,8 млрд. В натуральном выражении показатель не менялся с начала мая, оставаясь на уровне 75,1 млн унций, теперь он незначительно, на десятую долю процента, снизился. При этом в стоимостном выражении за счет роста цен на драгметалл оценка золотого запаса только за август выросла более чем на 5%.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной. Сокращение объема золота в резервах России часто бывает связано с выпуском золотых монет.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ с октября откроет сервис для проверки бизнеса на его "антиотмывочной" платформе ЗСК

SEC оштрафовала компанию за несоблюдение "библейски ответственного инвестирования"

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

Россия в июле поставила в Китай максимальный объем СПГ за последние 12 месяцев

Кирилл Тремасов станет советником председателя Банка России

Глава ЕК объявила о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро

Глава ЕК объявила о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро

Акции Mercedes падают на 7% после ухудшения годового прогноза

Банки РФ не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП

Банки РФ не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП

ВТБ увеличил первый взнос по "Семейной ипотеке" до 50,1%

ВТБ увеличил первый взнос по "Семейной ипотеке" до 50,1%

Шерегешский рудник "Евраз ЗСМК" возобновил работу после землетрясений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });