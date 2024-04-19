"КАМАЗ" в I квартале в 6 раз сократил чистую прибыль по РСБУ до 1,4 млрд рублей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ примерно в 6 раз относительно результата 2023 года до 1,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 14%, до 82 млрд руб., себестоимость продаж - на 25%, до 75,6 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода были на уровне 141,6 млрд руб. (на конец 2023 года – 133,6 млрд руб.), относящиеся к ним заемные средства – 116,2 млрд руб. (против 108,2 млрд руб.). Краткосрочные обязательства были на отметке 184,8 млрд руб. (против 189,6 млрд руб.), заемные средства – 41,5 млрд руб. (против 39,9 млрд руб.)

Как сообщалось, продажи автомобилей "КАМАЗ" на российском рынке в I квартале этого года увеличились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, до 8,488 тыс. единиц техники.

Согласно ранее опубликованным отчетам, основным акционером "КАМАЗа" к концу 2023 года оставался "Ростех" (47,1%), при этом свои 15% в российской группе сохраняла германская Daimler. Еще 23,54% акций к середине прошлого года по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), ещё одна не называвшаяся в отчете камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Когогин в феврале сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников ПАО "КАМАЗ". "Формально процесс прекращения участия в капитале "КАМАЗа" они завершили, насколько нам известно, в текущем году. Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны", - говорил он без уточнения, кто стал покупателем доли и какова была сумма сделки.