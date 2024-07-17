"КАМАЗ" снизил чистую прибыль по РСБУ в I полугодии в 20 раз, до 641 млн рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за I полугодие 2024 года упала до 641,1 млн руб. с почти 13 млрд руб. за тот же период годом ранее, говорится в отчетности автопроизводителя.

Выручка группы в отчетном периоде составила 156,3 млрд руб. (-14,9%).

"Позитивные финансовые результаты прошлого года превышали показатели прошлых лет, так как год был не типичным с точки зрения деятельности компании. Таким образом, по итогам I полугодия нынешнего года можно говорить об эффекте высокой базы. Компания постепенно приходит к более привычным финансовым показателям. Стоит также отметить, что на финансовых показателях первой половины этого года негативно сказался рост ключевой ставки ЦБ. Вместе с тем, в целом, текущие финансовые результаты группа оценивает как устойчивые", - прокомментировали "Интерфаксу" финрезультаты "КАМАЗа" в пресс-службе группы.

Среди факторов, оказавших давление на показатели, в компании отдельно отметили увеличение выпуска грузовиков нового модельного ряда К5. "В первом полугодии текущего года выпуск грузовиков модельного ряда К5 вырос более чем на 37% - до 2 963 единиц против 2 157 за январь-июнь 2023 года. При этом себестоимость автомобилей К5 выше, чем у грузовиков традиционного модельного ряда "КАМАЗ", в том числе с учетом программы импортозамещения", - сказали в пресс-службе автопрозводителя.