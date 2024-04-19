Биржевые цены на бензин в апреле снижаются на 10-15%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин стремительно падают вниз в течение апреля: Аи-92 подешевел почти на 11%, Аи-95 - более чем на 15%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость 92-го бензина снизилась с 54,425 тыс. руб./т 4 апреля до 48,594 тыс. руб./т 19 апреля, 95-го - с 64,122 тыс. руб./т до 54,338 тыс. руб./т соответственно. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

Понижательная динамика фиксируется и в сегменте продаж дизельного топлива. Биржевые цены на его летний сорт с начала месяца снизились на 7,4%, до 62,713 тыс. руб./т.

Ранее Росстат сообщил о восстановлении производства бензина в России. По итогам прошлой недели оно выросло к предыдущей на 12,1%, почти до 846 тыс. тонн, что близко к среднему значению в первые два месяца 2024 года.

В Минэнерго РФ сообщили "Интерфаксу", что рост производства моторных топлив в середине апреля связан с восстановлением их производства после локального снижения из-за незапланированных ремонтов на НПЗ, а также за счет обеспечения более ритмичного вывоза продукции с заводов.

В пресс-службе СПбМТСБ сообщили агентству, что динамика роста продаж на площадке по бензинам за неполные четыре месяца 2024 года составляет 27% к аналогичному периоду прошлого года, по дизельному топливу - 32%. "Рынок нефтепродуктов сейчас не испытывает дефицита предложения, что естественным образом отражается и на биржевых ценах", - отметил представитель СПбМТСБ.

По мнению главного аналитика по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Пролеум" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрея Дьяченко, снижение биржевых цен на бензин обусловлено мерами правительства и регуляторов, направленные на формирования максимальных запасов на местах накануне лета - периода высокого спроса на топливо.

"Сейчас происходит "залив" внутреннего рынка для того, чтобы обеспечить себе подушку и дать возможность НПЗ провести ремонты, провести плановое техобслуживание установок. Эти вещи необходимы для того, чтобы не увеличивать риски поломок, не увеличивать риски нехватки оборудования в случае, если вдруг произойдут непредвиденные обстоятельства. Период накопления запасов, на мой взгляд, может закончиться к середине мая или немного раньше, после чего могут быть ослаблены экспортные ограничения", - сказал Дьяченко.

Говоря о рынке дизтоплива, эксперт подчеркнул, что на его ценообразование сейчас влияет как необходимость формирования запасов аналогично бензинам, так и оценки потенциального спроса на ДТ ввиду возможного роста грузоперевозок. По словам Дьяченко, на фоне снижение экспортных отгрузок дизтоплива и газойля в апреле на рынке формируются их излишки.

"Этот излишек, очевидно, будут стараться распределить по внутреннему рынку. На мой взгляд, его достаточно для того, чтобы снижать внутренние цены на дизельное топливо. Плюс остается фактор экспортной альтернативы. На внешних рынках, на мой взгляд, сейчас наблюдается ситуация среднесрочной стабилизации. Долгое время рынки находились в состоянии бэквордации, когда ближайший контракт и спотовый рынок стоил дороже, чем более отдаленные контракты. Сейчас же, по крайней мере до осени, рынок развернулся в состояние контанго, чего мы не наблюдали уже более двух лет. Это связано в первую очередь с тем, что конечный спрос на дизельное топливо сейчас в мире начинает снижаться", - отметил Дьяченко.

Ранее источники "Интерфакса" на топливном рынке также связывали снижение биржевых цен с насыщением внутреннего рынка бензинами на фоне запрета его экспорта. По их мнению, внутри России произошло формирование необходимых запасов товара, а дополнительными факторами падения цен стала приостановка активной закупки бензина нефтяниками на бирже, а также улучшение ситуации с железнодорожными поставками нефтепродуктов по стране.

Собеседники агентства также отмечают, что ситуация с производством бензинов выглядит лучше, чем ожидалось из-за быстрого ремонта установок на НПЗ, а также активной закупки МТБЭ нефтяными компаниями.